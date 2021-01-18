إسرائيل تدرس إغلاق مطار بن غوريون لمنع تفشي سلالات كورونا الجديدة

تتجه إسرائيل إلى إغلاق مطارها سعيا لمنع انتشار عدوى السلالات الجديدة من وباء كوفيد -19، في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات الإجمالي 556 ألفا.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن وزارة الصحة الإسرائيلية ستوصي الحكومة بإغلاق مطار بن غوريون لمنع تفشي السلالات الجديدة من كورونا، وهي خطوة يدعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبدأت لجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية مناقشة القيود التي ستفرض على القادمين إلى إسرائيل جوا، وقال رئيس حركة ميرتس نيتسان هوروفيتس إن "الجميع على علم بالثغرة في المطار ولكنهم لم يحركوا ساكنا".

المصدر: مكان