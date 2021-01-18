مسؤول طبي في القدس الشرقية: التطعيم بلقاح "فايزر" آمن

قال مسؤول وحدة مكافحة كورونا في القدس الشرقية، الدكتور علي الجبريني، إن لقاح "فايزر" آمن لمن تطعموا به في إسرائيل .

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وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية قبل يومين، بأن "نحو 13 شخصا أصيبوا بشلل خفيف في الوجه، بعد تلقيهم لقاحا ضد فيروس كورونا"، وأشارت التقديرات إلى أن عدد الحالات المشابهة لحالة هؤلاء الأشخاص، قد يكون أعلى.

وأعرب العديد من مسؤولي الصحة في إسرائيل، عن "تساؤلاتهم حول ما إذا كان يجب إعطاء الجرعة الثانية لهؤلاء الأفراد أم لا"، فيما أوصت وزارة الصحة بـ"إعطائهم الجرعة الثانية، عندما ينتهي الشلل".

وتسعى إسرائيل التي اشترت 8 ملايين جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك"، و6 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا"، و10 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، إلى تطعيم غالبية سكانها ضد فيروس كورونا المستجد بحلول أوائل الربيع القادم.

المصدر: RT+"جيروزاليم بوست"