شركة "فيسبوك" تعين ممثلا قانونيا لها في تركيا

قالت شركة "فيسبوك" اليوم الاثنين إنها بدأت عملية تعيين كيان قانوني كممثل محلي في تركيا امتثالا لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، لكنها قالت إن هذا لن يغير معايير الشركة.

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وذكرت فيسبوك في بيان أنها إذا واجهت ضغوطا على تلك المعايير أو العملية العالمية لمراجعة الطلبات الحكومية فسوف تسحب الممثل.

ويتيح القانون الجديد للسلطات التركية إزالة المحتوى من المنصات، بدلا من حجب الوصول إليه، كما فعلت في الماضي، ويلزم منصات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثل محلي، لتبديد مخاوف السلطات.

المصدر: رويترز