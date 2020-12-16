شركة "يوتيوب" تعين ممثلا عنها في تركيا امتثالا لقانون جديد

قالت شركة يوتيوب اليوم الأربعاء، إنها قررت تعيين ممثل محلي في تركيا في خطوة هدفها الامتثال لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد في البلاد.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن تركيا فرضت غرامة قدرها 40 مليون ليرة على كل من "يوتيوب" و"فيسبوك" و"تويتر" في الشهرين الماضيين عقابا لها على عدم الامتثال للقانون.

ويقول منتقدون إن "القانون يكمم أفواه معارضين أصبحوا يلجؤون إلى منصات الإنترنت في وقت شددت فيه أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام الرئيسية".

وأفادت شركة "يوتيوب" المملوكة لشركة غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، إنها تحترم القوانين واللوائح في البلدان التي تعمل فيها، مع الحفاظ على "التزاماتها بحرية التعبير وإتاحة المعلومات والشفافية".

وأوضحت في بيان: "تمكنا من العثور على سبيل للمضي قدما وسنبدأ عملية تعيين كيان قانوني ممثل لنا في الداخل بموجب القانون دون المساس بقيمنا".

ويتيح القانون الجديد للسلطات التركية إزالة المحتوى من المنصات، بدلا من حجب الوصول إليها، كما فعلت في الماضي، ويلزم منصات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثل محلي، لتبديد مخاوف السلطات.

المصدر: رويترز