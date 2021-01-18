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البرازيل تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

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البرازيل تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا
Reuters
رجل يحمل صناديق تحتوي على لقاح سينوفاك، ساو باولو، البرازيل
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قال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، إن الحكومة الفيدرالية ستوزع جميع جرعات اللقاح المتوفرة لديها على ولايات البلاد بعد ظهر اليوم الاثنين.

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وتابع بازويلو في بيان أنه يمكن أن يبدأ التطعيم من قبل الولايات في الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين.

وطلبت الولايات من الحكومة تقديم اللقاح الوحيد المتاح، CoronaVac الذي تصنعه شركة Sinovac Biotech الصينية ويستورده مركز الطب الحيوي Butantan في ساو باولو.

المصدر: رويترز 

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