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البرازيل توافق على استخدام لقاحين مضادين لـ"كوفيد – 19"

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البرازيل توافق على استخدام لقاحين مضادين لـ
Reuters Dado Ruvic
لقاح شركة أسترازينيكا البريطاني المضاد لكورونا - أرشيف
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وافقت الهيئة التنظيمية الوطنية في البرازيل على استخدام لقاحي "إسترازينيكا" البريطاني، و"سينوفاك" الصيني.

ووردت في وقت سابق تقارير مفادها، أن "الوكالة الوطنية للرقابة الصحية رفضت طلب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة Uniao Quimica البرازيلية، اعتماد لقاح "سبوتنيك V" ضمن إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئة".

من جانبه، نفى صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي صحة هذه التقارير، مؤكدا أن "البرازيل طلبت من الجانب الروسي بيانات إضافية حول اللقاح وسيتم تزويدها بهذه البيانات قريبا".

وأشار، إلى أن "هذا يمثل إجراء عاديا ولا يعني إطلاقا رفض تسجيل اللقاح الروسي".

المصدر: "نوفوستي"

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