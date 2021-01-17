ولاية برازيلية تطلب من المحكمة ترخيص لقاح "سبوتنيك V" للاستخدام الطارئ بشكل عاجل

توجهت حكومة ولاية باهيا البرازيلية حسب صحيفة Antagonista الأحد إلى المحكمة العليا بطلب السماح باستيراد وتسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا للاستخدام الطارئ بشكل عاجل.

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ونقلت الصحيفة عن وزير الصحة المحلي فابيو فيلاس بواس: "للأسف، تتشبث Anvisa (وهي الوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية) بموقفها المتجمد.. وأملنا أن تكون المحاكم الأعلى في بلادنا أقل ابتعادا عن الواقع وتستجيب لمتطلبات مجتمعنا سريعا".

ووردت في وقت سابق تقارير مفادها أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية رفضت طلب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة Uniao Quimica البرازيلية اعتماد "سبوتنيك V" ضمن إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئة.

من جانبه، نفى الصندوق الروسي صحة هذه التقارير، موضحا أن البرازيل طلبت من الجانب الروسي بيانات إضافية حول اللقاح وسيتم تزويدها بهذه البيانات قريبا.

وأشار إلى أن هذا يمثل إجراء عاديا ولا يعني إطلاقا رفض تسجيل "سبوتنيك V".

وفي يناير شرعت شركة Uniao Quimica في إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في البرازيل، ومن المقرر أن تورد روسيا 10 ملايين جرعة من اللقاح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري للبرازيل، ليبلغ مجمل التوريدات 150 مليونا خلال هذا العام.

المصدر: نوفوستي