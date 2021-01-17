روسيا تفند أنباء عن رفض البرازيل تسجيل لقاح "سبوتنيك V"

نفى صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي صحة المزاعم الإعلامية عن رفض السلطات الصحية البرازيلية تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وفند صندوق الاستثمارات المباشرة، في تعليق صدر عنه اليوم الأحد، ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن رفض الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية اعتماد "سبوتنيك V" ضمن إطار إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئة، واصفا هذه التقارير بأنها غير صحيحة.

وأوضح الصندوق أن الوكالة البرازيلية طلبت من الجانب الروسي بيانات إضافية بشأن اللقاء سيتم تزويدها بها قريبا، مشيرا إلى أن هذا يمثل إجراء عاديا ولا يعني إطلاقا رفض تسجيل "سبوتنيك V".

ولفت صندوق الاستثمارات المباشرة إلى أن مجلس الشيوخ البرازيلي ينظر حاليا في مشروع قانون سيتيح في حال تبنيه استخدام لقاحات تم تسجيلها في عدد من دول أخرى منها روسيا في الأراضي البرازيلية دون إجراءات إضافية.

وكانت كل من صربيا والأرجنتين وبيلاروس والجزائر وبوليفيا وفلسطين وفنزويلا قد اعتمدت "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة أن دولتين أخريين من المتوقع أن تسجلا اللقاح الأسبوع القادم.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: RT