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سويسرا.. مصرع 3 أشخاص بانهيارات ثلجية غرب البلاد

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سويسرا.. مصرع 3 أشخاص بانهيارات ثلجية غرب البلاد
Reuters
مراكز التزلج في سويسرا
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أعلنت السلطات السويسرية عن مصرع 3 أشخاص في انهيارات ثلجية في مدينة مونترو غرب البلاد.

وأوضحت شرطة كانتون فود، أن عدة أشخاص آخرين جرفتهم الثلوج بمحيط مدينة مونترو.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن التحقيقات جارية في الحوادث.

وكانت الشرطة السويسرية أعلنت يوم السبت عن مصرع شخصين جراء انهيارات ثلجية في جبال الألب، بعد تساقط الثلوج بغزارة في البلاد.

وأوضحت أن متزلجا يبلغ 49 عاما من العمر، لقي حتفه في قرية أوبرفالد بعد أن دفنه الثلج، وأن شخصا آخر لقي حتفه في كانتون أوبيرفالدن بعد أن دفنه الثلج كذلك.

 

المصدر: لوفيغارو

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