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الخارجية الإسرائيلية تحتفي بمواطن سعودي (فيديو)

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الخارجية الإسرائيلية تحتفي بمواطن سعودي (فيديو)
Reuters
الخارجية الإسرائيلية
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احتفت الخارجية الإسرائيلية بمواطن سعودي حيث نشر حساب "إسرائيل بالعربية" مقطع فيديو لسعودي يعرب عن سعادته بمشاركة متسابقين إسرائيليين في رالي دكار الذي انطلق مؤخرا بالمملكة.

وخاطب المواطن السعودي الذي لم يذكر اسمه محرر الشؤون العربية بقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية روعي كايس قائلا إنه يتمنى أن تطبع بلاده العلاقات مع تل أبيب.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مشاركة 9 سائقين إسرائيليين في رالي دكار بنسخته الـ43 الذي جرى تنظيمه في وقت سابق من الشهر الجاري بالسعودية، وذلك رغم الحظر المفروض على سفر الإسرائيليين إلى المملكة.

وقالت الصحيفة إن تل أبيب تقيم منذ فترة طويلة علاقات سرية مع السعودية ودول الخليج العربية، وقد تعززت في السنوات الأخيرة، لمواجهة تهديد إيران.

المصدر: RT + وكالات

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