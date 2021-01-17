هبوط اضطراري لطائرة ركاب في إسطنبول

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة خطوط "بيغاسوس" التركية اليوم الأحد اضطراريا في مطار إسطنبول الدولي، جراء سوء الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في مطار إسطنبول، أن "طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 قادمة من مدينة صامصون شمالي البلاد، هبطت اضطراريا في مطار إسطنبول بدلا عن مطار صبيحة غوكشن، جراء سوء الأحوال الجوية".

وأضافت أن "الطائرة هبطت بسلام في مدرج مطار إسطنبول الواقع في الشطر الأوروبي من المدينة، ثم أقلعت مجددا لتكمل رحلتها إلى مطار صبيحة غوكشن".

ومساء السبت، بدأ هطول الثلج بمدينة إسطنبول، وسط هبوب رياح نشطة وتدني درجات الحرارة.

المصدر: "الأناضول"