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مقتل قاضيتين بالرصاص في كابل

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مقتل قاضيتين بالرصاص في كابل
Reuters OMAR SOBHANI
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أعلن مسؤولون أفغان أن مسلحين قتلوا بالرصاص قاضيتين أفغانيتين تعملان في المحكمة العليا، في كابل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم مؤسسة القضاء أحمد فهيم قويم: "للأسف، فقدنا قاضيتين في هجوم اليوم وجرح سائقهما"، مضيفا أن "مسلحين هاجموا سيارتهم"، وأن المرأتين كانتا في طريقهما إلى مكان عملهما عندما قتلتا.

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وأوضح قويم في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "أكثر من مئتي قاضية تعمل في المحكمة العليا".

من جهته، أفاد المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فارامارز، بأن السيدتين استهدفتا في وسط المدينة عند الساعة 08:30، في حين أكد المتحدث باسم المدعي العام جمشيد رسولي أنهما "كانتا قاضيتين في المحكمة العليا".

وشهدت أفغانستان في الأسابيع الأخيرة سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات إعلامية وسياسية ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ونسبت السلطات الأفغانية الهجمات إلى حركة "طالبان"، مع أن تنظيم "داعش" تبنى بعضها.

ويأتي قتل القاضيتين بعد يومين من إعلان واشنطن خفض القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500 عنصر، وهو العدد الأقل منذ هجمات 11 سبتمبر.

المصدر: أ ف ب

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