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مقتل صحفي أفغاني بالرصاص في كمين لسيارة

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مقتل صحفي أفغاني بالرصاص في كمين لسيارة
Reuters OMAR SOBHANI
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قال مسؤولون اليوم السبت إن صحفيا أفغانيا قتل بالرصاص في كمين لسيارة بإقليم غور في وسط أفغانستان، وهو خامس إعلامي يسقط قتيلا في البلاد خلال شهرين.

وقتل بسم الله عادل أيماق (28 عاما)، رئيس تحرير محطة إذاعة "صدى الغور"، قرب مدينة فيروز كوه عاصمة الإقليم يوم الجمعة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني باغتيال الصحفي، وقال إن حكومته ملتزمة بدعم وتعزيز حرية التعبير.

وقتل ناشط بالمجتمع المدني يوم الجمعة أيضا في هجوم لمسلحين مجهولين.

وزاد قتل الصحفيين والمسؤولين ونشطاء حقوق الإنسان في الشهور الأخيرة مع ارتفاع وتيرة العنف في أفغانستان رغم محادثات السلام بين الحكومة وحركة "طالبان".

وكانت "طالبان" قد قالت في ديسمبر إنها غير مسؤولة عن قتل الإعلاميين.

المصدر: "رويترز"

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