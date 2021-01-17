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المكسيك.. أسوأ أسبوع في وفيات كورونا

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المكسيك.. أسوأ أسبوع في وفيات كورونا
Reuters EDGARD GARRIDO
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شهدت المكسيك أسوأ أسبوع في ظل جائحة فيروس كورونا حتى الآن بتسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة وأكثر من 7000 وفاة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة.

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وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 20523 حالة إصابة جديدة و1219 وفاة أمس السبت ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و630258 في حين تجاوزت الوفيات حاجز الـ140 ألفا.

وسجلت البلاد في الأسبوع المنتهي يوم السبت أكثر من 7000 وفاة وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء، فضلا عن 106200 حالة إصابة جديدة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظرا لقلة عدد الاختبارات.

المصدر: "رويترز"

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