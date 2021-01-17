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انطلاق آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى قاصدين الولايات المتحدة

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انطلاق آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى قاصدين الولايات المتحدة
Reuters
المهاجرون إلى الولايات المتحدة
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أفادت وكالة "رويترز" بأن آلاف المهاجرين يتجهون من أمريكا الوسطى نحو الحدود المكسيكية في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن هيئة الهجرة في غواتيمالا أن حوالي 7000 إلى 8000 مهاجر دخلوا غواتيمالا من هندوراس في اليوم الماضي فقط. 

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وقال مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكي مارك مورغان في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأمريكية: "مجموعتان من المهاجرين تضمان أكثر من 5000 شخص تشقان طريقهما نحو الولايات المتحدة، فيما اجتازت إحداهما الحدود الغواتيمالية".

وأضاف: "لقد توقعنا هذا الأمر على الحدود مع خطاب الإدارة الأمريكية الجديدة".

المصدر: "رويترز"

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