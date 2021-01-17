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مصادر أمريكية: ترامب لن يترك "الحقيبة النووية" لبايدن

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مصادر أمريكية: ترامب لن يترك
Reuters
الرئيس دونالد ترامب
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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيحتفظ بـ"الحقيبة النووية" أثناء مغادرته واشنطن العاصمة صباح الأربعاء المتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي إن ترامب سيحتفظ بالحقيبة، لكن مصدرا قال لشبكة "CNN" إن المكتب العسكري للبيت الأبيض لديه حقيبة ثانية ستبقى في واشنطن العاصمة ليستخدمها بايدن، مشيرا إلى أنه وأثناء تنصيب الرئيس الجديد سيتم إلغاء تنشيط رموز الحقيبة النووية التي يحملها ترامب.

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن ترامب سيسافر صباح يوم 20 يناير قبيل تنصيب بايدن، لأنه لا يريد السفر كرئيس سابق وطلب استعارة طائرة الرئاسة من بايدن.

وعادة ما يأخذ الرؤساء المنتهية ولايتهم مروحية عسكرية من البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند ثم يطيرون في طائرة حكومية.

ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين حوالي منتصف نهار الأربعاء المقبل وسط حضور أمني مكثف تحسبا لتكرار أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن ترامب يعتزم السفر إلى منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا لبدء حياته بعد الرئاسية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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