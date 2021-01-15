واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الداخلية الكوبية

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على وزارة الداخلية الكوبية والوزير لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية الداخلية الكوبية في بيان لها اليوم الجمعة، بانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدة أنها "ستواصل استخدام كل الأدوات المتوفرة" للتعامل مع الوضع في مجال حقوق الإنسان في كوبا.

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وسبق للولايات المتحدة أن أعادت إدراج كوبا على القائمة الأمريكية "للدول الراعية للإرهاب"، متهمة كوبا بإيواء المتمردين اليساريين الكولومبيين من جماعة "جيش التحرير الوطني".

ووصفت الخارجية الكوبية قرار إعادة كوبا إلى قائمة الإرهاب الأمريكية بأنه خطوة "وقحة"، متهمة واشنطن "بالانتهاز السياسي".

المصدر: تاس، نوفوستي