ارتفاع إصابات كورونا يحدث نقصا في أسطوانات الأوكسجين بالبرازيل

أدى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل إلى نقص أسطوانات الأوكسجين في العديد من المستشفيات، ما وضعها أمام خيار انتقاء المرضى لعلاجهم.

والحالة الأكثر خطورة وجدية في هذا المجال سجلت في ولاية أمازوناس حيث يحذر الأطباء هناك من أن "العديد من المرضى" قد يموتون بسبب نقص الأوكسجين ونقص الرعاية الطبية.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن أقارب المرضى يحضرون أسطوانات الأوكسجين لعلاج أقاربهم، ويجري تخريج المصابين بأمراض أخرى من المستشفيات، وذلك بهدف توفير الأسرّة للمصابين بكوفيد-19.

Polícia apreende 33 cilindros de oxigênio escondidos em caminhão em Manaus https://t.co/yqFsxmXIb7 — Folha de S.Paulo (@folha) January 15, 2021

وكتبت بعض وسائل الإعلام المحلية أن الأطباء يضطرون في بعض المستشفيات لتهوية الرئتين بشكل يدوي.

وذكر موقع Folha de Sao Paulo، أن الشرطة ضبطت وصادرت 33 أسطوانة أوكسجين مخبأة في شاحنة في ماناوس.

المصدر: إنترفاكس