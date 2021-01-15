 
مباشر

ارتفاع إصابات كورونا يحدث نقصا في أسطوانات الأوكسجين بالبرازيل

أخبار العالم

ارتفاع إصابات كورونا يحدث نقصا في أسطوانات الأوكسجين بالبرازيل
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pkcq

أدى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل إلى نقص أسطوانات الأوكسجين في العديد من المستشفيات، ما وضعها أمام خيار انتقاء المرضى لعلاجهم.

والحالة الأكثر خطورة وجدية في هذا المجال سجلت في ولاية أمازوناس حيث يحذر الأطباء هناك من أن "العديد من المرضى" قد يموتون بسبب نقص الأوكسجين ونقص الرعاية الطبية.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن أقارب المرضى يحضرون أسطوانات الأوكسجين لعلاج أقاربهم، ويجري تخريج المصابين بأمراض أخرى من المستشفيات، وذلك بهدف توفير الأسرّة للمصابين بكوفيد-19.

وكتبت بعض وسائل الإعلام المحلية أن الأطباء يضطرون في بعض المستشفيات لتهوية الرئتين بشكل يدوي.

وذكر موقع Folha de Sao Paulo، أن الشرطة ضبطت وصادرت 33 أسطوانة أوكسجين مخبأة في شاحنة في ماناوس.

المصدر: إنترفاكس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا