ظريف: العالم بدون ترامب سيكون أفضل

تطرق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الأيام الأخيرة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن "العالم سيكون أفضل بدونه".

وفي تغريدة له على "تويتر" مساء الجمعة، قال ظريف: "الضرر الذي ألحقه نظام ترامب بالإنسانية ليس كافيا من وجهة نظر متطرفي هذا النظام".

وأضاف: "وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن".

وتابع قائلا إن أكاذيب بومبيو العدائية ضد إيران في الأيام الأخيرة المخزية من هذا النظام، تعبر عن التجاهل التام للسلام.

The damage Trump regime has done to humankind is not enough for its extremists



In its last disgraceful days, designating Houthis to worsen humanitarian nightmare & warmongering lies against Iran by Pompeo show utter contempt for peace



The planet will be better off without them. — Javad Zarif (@JZarif) January 15, 2021

المصدر: RT