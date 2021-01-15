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ظريف: العالم بدون ترامب سيكون أفضل

أخبار العالم

ظريف: العالم بدون ترامب سيكون أفضل
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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تطرق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الأيام الأخيرة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن "العالم سيكون أفضل بدونه".

وفي تغريدة له على "تويتر" مساء الجمعة، قال ظريف: "الضرر الذي ألحقه نظام ترامب بالإنسانية ليس كافيا من وجهة نظر متطرفي هذا النظام".

وأضاف: "وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن".

وتابع قائلا إن أكاذيب بومبيو العدائية ضد إيران في الأيام الأخيرة المخزية من هذا النظام، تعبر عن التجاهل التام للسلام.

المصدر: RT

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