النيابة الفرنسية تطلق تحقيقا جديدا مع ساركوزي يتعلق بروسيا

أعلنت النيابة المالية الفرنسية (PNF) اليوم الجمعة عن إطلاق تحقيق جديد مع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي على خلفية شبهات بتورطه في "المتاجرة بالنفوذ".

وأكدت النيابة لوكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" أن التحقيق الجديد يتعلق بأنشطة استشارية مارسها ساركوزي في روسيا.

#BREAKING Influence-peddling probe launched against French ex-leader Sarkozy: prosecutors pic.twitter.com/jhRXm0Nusw — AFP News Agency (@AFP) January 15, 2021

وسبق أن أفاد موقع Mediapart الإخباري بأن التحقيق يتركز على دفع شركة الائتمان الروسية Reso-Garantia ثلاثة ملايين يورو إلى الرئيس الأسبق الذي كان يتولى منصب مستشار فيها.

ومن المقرر أن يبت القضاء الفرنسي في أول مارس القادم بالحكم في محاكمة أخرى يواجه فيها ساركوزي عقوبة سجن تصل إلى أربع سنوات بتهم فساد.

ووجهت إلى الرئيس الأسبق الذي كان يقود البلاد خلال فترة بين 2007 و2012 اتهامات بتلقي تمويل بقيمة ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والتلاعب بأموال حملته الانتخابية الثانية عام 2012.

المصدر: أ ف ب