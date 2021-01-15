 
مباشر
عاجل
روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية "السماء المفتوحة"

بعد إيفانكا.. نجل ترامب الأكبر يواجه استجوابا

أخبار العالم

بعد إيفانكا.. نجل ترامب الأكبر يواجه استجوابا
Reuters Brian Snyder
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pk8d

أكد مكتب المدعي العام في واشنطن أنه يسعى إلى استجواب النجل الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن التحقيق في شبهات بإساءة استخدام أموال المانحين خلال حفل تنصيب والده عام 2017.

ونقلت مجلة "فوربس" الأمريكية عن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا، كارل راسين، تأكيده أن المكتب أصدر طلبا للاستماع إلى إفادات نجل رئيس الدولة، دونالد ترامب الابن، مشيرا إلى أن المكتب استجوب أشخاصا آخرين ضمن إطار القضية بينهم ابنة الرئيس ومستشارته إيفانكا ترامب.

ورفع المدعي العام للعاصمة الأمريكية العام الماضي دعوى قضائية ضد منظمة ترامب ولجنة تنصيبه مفادها أن اللجنة دفعت أكثر من مليون دولار في مدفوعات غير لائقة إلى فندق ترامب خلال أسبوع تنصيبه.

وأكدت إيفانكا ترامب في ديسمبر الماضي أنها استجوبت على مدى ساعات لدى المدعين بشأن القضية، متهمة إياهم بالانحياز وتسييس التحقيق.

المصدر: فوربس + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا