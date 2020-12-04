إيفانكا ترامب تصدر بيانا بشأن استجوابها من قبل المدعين!

أكدت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها استجوبت ضمن التحقيق في شبهات بإساءة استخدام أموال المانحين خلال حفل تنصيب والدها عام 2017.

وذكرت ابنة الرئيس، في رسالة نشرتها على حسابها في "تويتر" أمس الخميس، أنها أمضت أكثر من خمس ساعات في مكتب المدعي العام في واشنطن-مقاطعة كولومبيا، كارل راسين، مشيرة إلى أنه ينتمي إلى الحزب الديمقراطي.

وأوضحت إيفانكا ترامب أنها استجوبت بشأن سعر الغرف في فندق ترامب بواشنطن خلال أسبوع تنصيب والدها رئيسا، مضيفة أنها سلمت المدعين نسخة من رسالة إلكترونية عمرها أربع سنوات حيث وجهت إدارة الفندق بالحفاظ على "سعر السوق العادلة" خلال هذه الفترة.

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وتابعت: "لا يمثل هذا "التحقيق" سوى مظهر آخر له دوافع سياسية للحقد وإضاعة أموال دافعي الضرائب".

وسبق أن أفادت وسائل إعلام أمريكية برفع مكتب المدعي العام في واشنطن دعوى قضائية تشمل إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، ويزعم فيها أن لجنة تنصيب الرئيس دفعت أكثر من مليون دولار في مدفوعات غير لائقة إلى فندق ترامب خلال أسبوع تنصيبه.

وكجزء من الدعوى، تم طلب سجلات إيفانكا ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وتوماس باراك جونيور، وهو صديق مقرب للرئيس ترأس لجنة التنصيب.

المصدر: RT