 
مباشر

إندونيسيا.. 3 قتلى و24 جريحا بهزة أرضية في جزيرة سولاوسي

أخبار العالم

إندونيسيا.. 3 قتلى و24 جريحا بهزة أرضية في جزيرة سولاوسي
Reuters
إندونيسيا.. ثلاثة قتلى و24 جريحا بعد هزة قوية في جزيرة سولاوسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pk5i

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون بعد أن ضربت هزة أرضية بقوة 6.2 درجة جزيرة سولاوسي الإندونيسية، حسب وكالة مواجهة آثار الكوارث الإندونيسية.

وكان مركز الهزة على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وقالت الوكالة إن آلاف السكان فروا من منازلهم بحثا عن الأمان بعد الهزة وأن فندقا ومكتب الحاكم لحقت بهما أضرار جسيمة.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) قد ذكر يوم الخميس أن هزة أرضية قوتها 6.2 درجة وقعت في مياه جزيرة سولاوسي الإندونيسية.

وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق عشرة كيلومترات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا