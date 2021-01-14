برلسكوني: لا داعي للقلق علي.. أنا بصحة جيدة

أكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني الذي نقل إلى مستشفى "موناكو" بسبب مشاكل في القلب، أنه "بحالة جيدة وليس قلقا على صحته".

وقال في بيان له: "أنا بصحة جيدة وبسبب نصيحة أطبائي اضطررت للذهاب إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات وعلى اتصال دائم مع الموظفين في مكتبي".

وأدخل برلسكوني البالغ 84 عاما إلى المستشفى بسبب اضطراب نبضه حيث كان في فيلته بالقرب من نيس لقضاء فترة الإغلاق منذ العام الماضي.

يذكر أن برلسكوني خضع عام 2016 لعملية جراحية لاستبدال الصمام الأبهري للقلب.

المصدر: "رويترز"