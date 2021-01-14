أزمة قلبية.. نقل برلسكوني للمستشفى في مونت كارلو

أعلن الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني لوكالة الأنباء الإيطالية اليوم الخميس، أن برلسكوني أدخل إلى المستشفى في مونت كارلو بسبب مشكلات في القلب.

ونقلت الوكالة عن الطبيب ألبرتو زانغريلو قوله إنه "فحص برلسكوني يوم الاثنين ونصحه بضرورة التوجه فورا إلى مستشفى قريب وأنه ليس من الحكمة نقله إلى إيطاليا".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق البالغ 83 عاما قد أكد سابقا أن كفاحه مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا، كان "أخطر اختبار" في حياته.

وقال برلسكوني عند خروجه من المستشفى بعد أن قضي فيه 12 يوما في شهر سبتمبر من العام الماضي، إنه تمكن من التغلب على العدوى "بفضل السماء ومهنية الأطباء"، فضلا عن دعم الناس له وخاصة في الأيام الأولى من المرض.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية