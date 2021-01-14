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البحرية الإيرانية ترصد غواصة أجنبية في منطقة مناورات عسكرية (صور + فيديو)

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البحرية الإيرانية ترصد غواصة أجنبية في منطقة مناورات عسكرية (صور + فيديو)
Reuters
مركب حربي تابع للقوات الإيرانية
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أعلنت القوات البحرية الإيرانية اليوم الخميس رصدها غواصة أجنبية اقتربت من منطقة المناورات "اقتدار 99" التي اختتمتها البحرية الإيرانية اليوم.

وأشار الجيش الإيراني إلى أن الغواصة الأجنبية اقتربت من منطقة المناورات في مرحلتها الأخيرة شمالي المحيط الهندي مما استدعى تحرك قواتها.

وحسب وكالة "إرنا"، قامت مروحيات مضادة للغواصات برصد الغواصة الأجنبية في الوقت المناسب، وأجبرتها على مغادرة منطقة المناورات.

وانطلقت المرحلة الأولى من مناورات البحرية الإيرانية "اقتدار 99" أمس الأربعاء تحت شعار "يا زهراء" على سواحل مكران وشمال المحيط الهندي، دون إعلان مسبق.

وفي المرحلة الأولى من المناورات انتشرت قوة بحرية فوق وتحت السطح فيما غطى الطيران منطقة المناورات.

المصدر: وكالة "إرنا"

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