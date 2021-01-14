الأمم المتحدة: حريق يدمر منازل آلاف اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش

قالت الأمم المتحدة إن حريقا ضخما شب في مخيمات للاجئين الروهينغا في جنوب بنغلاديش في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ودمر منازل تؤوي الآلاف.

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وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن الحريق دمر أو أتلف أكثر من 550 منزلا تؤوي نحو 3500 شخص، فضلا عن 150 متجرا ومنشأة تابعة لمنظمة لا تهدف للربح.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة قدمها أحد اللاجئين في مخيم نايابارا عائلات من بينها أطفال تتنقل بين الحطام المحترق في محاولة لإنقاذ أي شيء من المنازل التي لا يزال الدخان يتصاعد منها. لكن لم يبق سوى القليل في المخيم.

وذكرت مفوضية اللاجئين أنها توفر مأوى ومواد إغاثة وملابس شتوية ووجبات ساخنة ورعاية طبية للاجئين النازحين بعد الحريق في المخيم الواقع بمنطقة كوكس بازار على الحدود مع ميانمار.

ونقلت حكومة بنغلاديش عدة آلاف من الروهينغا إلى جزيرة نائية في الأسابيع الماضية، على الرغم من احتجاجات من جانب جماعات حقوقية تقول إن بعض عمليات الترحيل كانت قسرية، وهو ما نفته السلطات.

ويعيش أكثر من مليون من الروهينغا في مخيمات بالبر الرئيسي في جنوب بنغلاديش، وفر أغلبهم من ميانمار عام 2017 بعد حملة عسكرية قال محققو الأمم المتحدة إنها نفذت "بنية الإبادة الجماعية" وهي اتهامات تنفيها ميانمار.

المصدر: رويترز