مسؤولون يؤكدون أن بنغلادش تستعد لنقل دفعة ثانية من لاجئي الروهينغا إلى جزيرة نائية

أفاد مسؤولون لـ"رويترز"، اليوم الأحد، بأن بنغلادش تستعد لنقل دفعة ثانية من "الروهينغا" الذين فروا إليها من ميانمار، إلى جزيرة "بهاسان تشار" النائية في خليج البنغال.

إقرأ المزيد

وأشار مسؤولان مطلعان للوكالة، إلى أن "نحو ألف لاجئ من أفراد الأقلية المسلمة (الروهينغا) سينقلون إلى الجزيرة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن نقلت بنغلادش أكثر من 1600 منهم إليها في أوائل الشهر الجاري".

وأوضح محمد شمس الدجى، نائب المسؤول الذي يتولى أمر اللاجئين في بنغلادش، أن "عملية النقل تتم طواعية"، وأنه "لن ينقل أحد للجزيرة رغم إرادته".

من جانبها، تؤكد بنغلادش أنها "لن تنقل للجزيرة إلا الراغبين في الذهاب، وذلك بهدف تخفيف حدة الزحام في مخيمات اللاجئين التي يعيش فيها أكثر من مليون من الروهينغا".

في حين يقول لاجئون وبعض العاملين في المجال الإنساني إن "بعض أفراد الروهينغا أرغموا على الذهاب للجزيرة التي ظهرت وسط مياه البحر قبل 20 عاما".

وكشفت الأمم المتحدة في وقت سابق أن السلطات لم تسمح لها بالقيام بعملية تقييم للسلامة والجوانب الفنية في الجزيرة المعرضة لخطر أن تغمرها المياه، وأنها لم تشارك في نقل اللاجئين.

المصدر: "رويترز"