جماعات حقوقية تحث بنغلاديش على عدم نقل الروهينغا إلى جزيرة نائية

حثت جماعات حقوق الإنسان بنغلاديش الخميس على وقف خطتها لنقل آلاف اللاجئين من الروهينغا إلى جزيرة نائية، فيما قال مسؤولون إن أول دفعة من 400 لاجئ قد تتحرك إليها في وقت لاحق اليوم.

ورافقت الشرطة اللاجئين في عشر حافلات من أوخيا في كوكس بازار في رحلة إلى ميناء شيتاغونغ ثم إلى بهاسان شار، وهي جزيرة في خليج البنغال معرضة للفيضانات وظهرت إلى الوجود وسط البحر قبل 20 عاما.

Intimidating photograph of heavily armed RAB men lined along the road as #Rohingya refugees start the process of relocation to Bhasan Char.



According to testimonial evidence relocations may be coerced and involuntary. Govt should halt the process. pic.twitter.com/zKVOppEp7A — John Quinley III (@john_hq3) December 3, 2020

#Bangladesh pushes ahead with relocation of #Rohingya refugees to Bhasan Char. @hrw interviews shows refugees on the relocation list are not willing to move to remote silt island.



Any relocation must be voluntary and informed👇🏽https://t.co/a8VitfF138pic.twitter.com/ohi7ZbqvFF — Nadia Hardman (@Nadia_Hardman) December 3, 2020

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وتقول بنغلاديش إن نقل اللاجئين الذين وافقوا على الذهاب إلى الجزيرة سيخفف من التكدس الشديد في مخيماتها التي تضم أكثر من مليون من الروهينغا، وهم أفراد من أقلية مسلمة فروا من ميانمار المجاورة.

وقال سعد حمادي من منظمة العفو الدولية بجنوب آسيا في بيان: "يجب على السلطات أن توقف فورا نقل المزيد من اللاجئين إلى بهاشان شار".

ووصفت منظمة اللاجئين الدولية ومقرها الولايات المتحدة الخطة بأنها "قصيرة النظر وغير إنسانية"، بينما قالت مجموعة "فورتيفاي رايتس غروب" إن عمليات الترحيل قد تكون "قسرية وغير طوعية" ويجب أن تتوقف على الفور.

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“I asked our Majhi why our family name was listed since we did not give our name. I told him we won’t go there . . . We are now hiding," a #Rohingya refugee on the Bhasan Char relocation list told @FortifyRights in #Bangladesh. https://t.co/2Q5yYU8Xfo — John Quinley III (@john_hq3) December 3, 2020

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من جانبه، أكد محمد شمس الدجى، نائب المسؤول في حكومة بنغلاديش عن شؤون اللاجئين، أن عملية النقل طوعية.

المصدر: "رويترز"