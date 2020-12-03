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جماعات حقوقية تحث بنغلاديش على عدم نقل الروهينغا إلى جزيرة نائية

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جماعات حقوقية تحث بنغلاديش على عدم نقل الروهينغا إلى جزيرة نائية
Reuters MOHAMMAD PONIR HOSSAIN
مخيم لللاجئين من الروهينغا في بنغلادش
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حثت جماعات حقوق الإنسان بنغلاديش الخميس على وقف خطتها لنقل آلاف اللاجئين من الروهينغا إلى جزيرة نائية، فيما قال مسؤولون إن أول دفعة من 400 لاجئ قد تتحرك إليها في وقت لاحق اليوم.

ورافقت الشرطة اللاجئين في عشر حافلات من أوخيا في كوكس بازار في رحلة إلى ميناء شيتاغونغ ثم إلى بهاسان شار، وهي جزيرة في خليج البنغال معرضة للفيضانات وظهرت إلى الوجود وسط البحر قبل 20 عاما.

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وتقول بنغلاديش إن نقل اللاجئين الذين وافقوا على الذهاب إلى الجزيرة سيخفف من التكدس الشديد في مخيماتها التي تضم أكثر من مليون من الروهينغا، وهم أفراد من أقلية مسلمة فروا من ميانمار المجاورة.

وقال سعد حمادي من منظمة العفو الدولية بجنوب آسيا في بيان: "يجب على السلطات أن توقف فورا نقل المزيد من اللاجئين إلى بهاشان شار".

ووصفت منظمة اللاجئين الدولية ومقرها الولايات المتحدة الخطة بأنها "قصيرة النظر وغير إنسانية"، بينما قالت مجموعة "فورتيفاي رايتس غروب" إن عمليات الترحيل قد تكون "قسرية وغير طوعية" ويجب أن تتوقف على الفور.

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من جانبه، أكد محمد شمس الدجى، نائب المسؤول في حكومة بنغلاديش عن شؤون اللاجئين، أن عملية النقل طوعية.

المصدر: "رويترز"

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