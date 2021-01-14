الرئيس الإسرائيلي: عدم تطعيم السجناء يتعارض مع قيمنا

رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس، أمر وزير الأمن العام أمير أوهانا بعدم تطعيم السجناء، قائلا إنه "يتعارض مع قيم دولة إسرائيل واليهودية".

وشدد ريفلين على أن "منع العلاج الطبي المنقذ للحياة عن المسجونين، سواء بسبب حكم صدر عليهم من المحكمة أو بسبب الاحتجاز قبل الحكم، يتعارض مع قيمنا وقيم الدولة واليهودية والديمقراطية".

وطلب ريفلين من وزير الصحة يولي إدلشتاين ضمان "حل المسألة في أقرب وقت ممكن" ، مؤكدا أهمية هذا الموضوع "من أجل الحفاظ على صحة السجناء وموظفي مصلحة السجون".

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 56 وفاة و9388 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن من بين ما يقرب من 121485 اختبارا تم إجراؤها خلال الـ24 ساعة الماضية، 7.9% من هذه الفحوصات جاءت نتيجتها إيجابية.

المصدر: "تايمز أو إسرائيل"