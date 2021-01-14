تركيا تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح سينوفاك الصيني

بدأت تركيا تلقيح الأطقم الطبية اليوم الخميس بلقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، فيما تطلق برنامج تطعيم على مستوى البلاد من المرض الذي أودى بحياة ما يربو على 23 ألف تركي.

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وسجلت تركيا أكثر من 2.3 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ مارس، ولا تزال تسجل نحو عشرة آلاف إصابة و170 وفاة يوميا بعد شهر من فرض إجراءات العزل العام في عطلة نهاية الأسبوع وحظر تجول ليلي.

وفي مستشفى أبحاث في اسطنبول تم تجهيز 30 عيادة للتطعيم باللقاح. وحصل أفراد الأطقم الطبية الذين سجلوا أسماءهم عبر الإنترنت على الجرعة الأولى وظلوا تحت الملاحظة لفترة وجيزة قبل المغادرة. وسيتلقون جرعة ثانية بعد 28 يوما.

وقال الجراح العام نور الدين ييت إن المستشفى يمكنه تطعيم نحو 1800 شخص يوميا، مضيفا أنه من الممكن تطعيم العاملين بالمستشفى وعددهم 3500 في غضون يومين.

وطلبت تركيا 50 مليون جرعة من لقاح كورونافاك الذي تصنعه شركة سينوفاك الصينية وتلقت 3 ملايين جرعة حتى الآن.

وتجري محادثات للحصول على لقاح "سبوتنيك V" الروسي ولقاح فايزر-بيونتيك، فضلا عن سعيها لإنتاج لقاح محلي.

المصدر: رويترز