تركيا توافق على "الاستخدام الطارئ" للقاح الصيني ضد كورونا وتنوي بدء التطعيم الخميس  

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، موافقتها على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، لتبدأ عملية التلقيح به يوم الخميس.

وأفادت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة للوزارة، في بيان، بالمصادقة على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك" عقب تقييم المعطيات العلمية حوله، وبعد اكتمال التحاليل المتعلقة به في مختبراته طيلة 14 يوما.

من جانبه، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأربعاء، إن تركيا ستبدأ حملة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في أنحاء البلاد اعتبارا من غد الخميس.

وبعد قليل من تصريحاته للمراسلين، تلقى قوجة جرعة من اللقاح الذي يعطى بطريق الحقن في بث حي أمام شاشات التلفزيون وتبعه أعضاء في المجلس العلمي الاستشاري التركي.

وحصلت تركيا على 3 ملايين جرعة من لقاح "كورونافاك"، الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية، وطلبت ما مجموعه 50 مليون جرعة.

وتجري أنقرة محادثات أيضا للحصول على لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وآخر طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك".

وأظهرت تجارب مختلفة للقاح الصيني من أنحاء العالم نتائج شديدة التباين، بما في ذلك إعلان باحثين في البرازيل بيانات مرحلة متأخرة من اختبارات تظهر أن معدل الفعالية يبلغ 50.4%.

وفي الشهر الماضي، قال باحثون أتراك إن "كورونافاك" أثبت فعالية بمعدل 91.25% بناء على تحليل مؤقت يشمل 29 حالة.

المصدر: وكالات