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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع مصر

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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع مصر
Reuters
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع مصر، للمرة الثانية على التوالي.

وكتب أدرعي في حسابه عبر موقع "تويتر": رصدت قواتنا عددا من المشتبه بهم حاولوا تهريب مخدرات من مصر إلى إسرائيل، فقامت بملاحقة المهربين محبطة عملية التهريب وضبطت أكياسا تحتوي على مخدرات قدرت بملايين الشواقل وعددا من السيارات".

وكان أدرعي أعلن يوم الاثنين الماضي عن "إحباط عملية تهريب للمخدرات على الحدود مع مصر وضبط أكياس تحتوي على مخدرات قدرت بملايين الشواقل وعدد من السيارات التي نقلت إلى شرطة إسرائيل".

المصدر: RT

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