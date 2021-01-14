الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع مصر

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع مصر، للمرة الثانية على التوالي.

وكتب أدرعي في حسابه عبر موقع "تويتر": رصدت قواتنا عددا من المشتبه بهم حاولوا تهريب مخدرات من مصر إلى إسرائيل، فقامت بملاحقة المهربين محبطة عملية التهريب وضبطت أكياسا تحتوي على مخدرات قدرت بملايين الشواقل وعددا من السيارات".

للمرة الثانية على التوالي: جيش الدفاع يحبط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع #مصر



رصدت قواتنا عدد من المشتبه بهم حاولوا تهريب مخدرات من مصر إلى #إسرائيل، فقامت بملاحقة المهربين محبطة عملية التهريب وضبطت اكياسًا تحوي على مخدرات قدرت بملايين الشواقل وعدد من السيارات pic.twitter.com/mjG0luHJQ6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 14, 2021

وكان أدرعي أعلن يوم الاثنين الماضي عن "إحباط عملية تهريب للمخدرات على الحدود مع مصر وضبط أكياس تحتوي على مخدرات قدرت بملايين الشواقل وعدد من السيارات التي نقلت إلى شرطة إسرائيل".

المصدر: RT