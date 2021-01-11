الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات قادمة من مصر.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة: "رصدت قوات الجيش في وقت متقدم من اليوم مجموعة من المشتبه بهم حاولوا تهريب مخدرات من مصر إلى إسرائيل، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات سريعة مطلقة عيارات نارية نحو المهربين".

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها الجيش "مكنت من إحباط عملية التهريب وضبطت القوات أكياسا تحتوي على مخدرات قدرت بملايين الشواقل وعددا من السيارات التي نقلت إلى شرطة إسرائيل".

رصدت قوات جيش الدفاع اليوم، مجموعة من المشتبه بهم حاولوا تهريب مخدرات من #مصر إلى #إسرائيل ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات سريعة مطلقةً عيارات نارية نحو المهربين وبذلك تمكنت من إحباط عملية التهريب وضبطت اكياسًا تحوي على مخدرات قدرت بملايين الشواقل وعدد من السيارات التي نقلت الى الشرطة pic.twitter.com/tKlPwyr51l — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 11, 2021

المصدر: RT