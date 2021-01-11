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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من مصر

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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من مصر
RT
إحباط تهريب مخدرات نحو إسرائيل
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات قادمة من مصر.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة: "رصدت قوات الجيش في وقت متقدم من اليوم مجموعة من المشتبه بهم حاولوا تهريب مخدرات من مصر إلى إسرائيل، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات سريعة مطلقة عيارات نارية نحو المهربين".

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها الجيش "مكنت من إحباط عملية التهريب وضبطت القوات أكياسا تحتوي على مخدرات قدرت بملايين الشواقل وعددا من السيارات التي نقلت إلى شرطة إسرائيل".

المصدر: RT

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