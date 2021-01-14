تقارير: بايدن لن يتوجه إلى حفل تنصيبه بقطار

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن تراجع عن خططه للتوجه إلى العاصمة واشنطن لحفل تنصيبه بقطار بسبب وجود مخاوف أمنية.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" وشبكة "سي إن إن" أن رحلة بايدن من مدينته ويلمنغتون الواقعة في ولاية ديلاوير إلى واشنطن لن تنفذ بواسطة قطار تابع لشركة ركاب السكك الحديدية الوطنية ("أمتراك") كما كان مقررا أصلا.

ورجحت "أسوشيتد برس" أن قرار بايدن كان صعبا، خاصة وأن الرئيس المنتخب يعرف بتفضيله سكك الحديد على وسائل النقل الأخرى في تنقلاته داخل البلاد.

وخلصت الوكالة إلى أن هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن تهديدات أمنية محتملة في واشنطن وباقي أنحاء الولايات المتحدة خلال حفل تنصيب بايدن والذي سيقام في 20 يناير، لاسيما بعد أن حذر مكتب التحقيقات الفدرالي FBI من وجود خطط لتنظيم حملات احتجاجية مسلحة في كافة الولايات قبيل هذه الفعالية.

المصدر: أسوشيتد برس