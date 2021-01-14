بومبيو ينشر مقطع فيديو لجون كيري يتحدث عن السلام بالشرق الأوسط.. معلقا: لقد فعلنا ذلك!

نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مقطع فيديو لجون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بعهد الرئيس باراك أوباما، عندما كان يتحدث عن السلام في الشرق الأوسط.

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وقال كيري في مقطع الفيديو الذي نشره بومبيو بتغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "لن يكون هناك سلام منفصل، بين إسرائيل والدول العربية، أود أن أجعل هذا الأمر واضحا تماما للجميع، سمعت العديد من السياسيين الرفيعين في إسرائيل يقولون أحيانا إن العالم العربي في مكان آخر الآن ما يتوجب علينا فقط هو التواصل معهم ويمكننا التوصل إلى شيء مع العالم العربي ونتعامل مع الفلسطينيين.."

وأضاف قائلا: "لن يكون هناك اتفاق سلام متقدم ومنفصل مع العالم العربي بدون العملية الفلسطينية والسلام الفلسطيني، على الجميع أن يفهم ذلك، هذه حقيقة صلبة".

وعلق بومبيو على مقطع الفيديو قائلا: "تذكرون خبير الشرق الأوسط هذا؟.. قال إن ذلك لا يمكن أن يحصل، نحن قمنا بذلك".

Remember this Middle East "expert"? He said it couldn't happen. We did it. pic.twitter.com/PhTW46hSyK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2021

يأتي ذلك، فيما أعلنت إسرائيل عن توقيع اتفاقات سلام مع الإمارات والبحرين والمغرب ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

المصدر: سي أن أن