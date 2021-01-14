وزير الاستخبارات الإسرائيلي: تقارب قطر مع السعودية يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل

اعتبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن التقارب بين قطر والسعودية يزيد من الفرص للتطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك 4 دول سيتم توقيع اتفاقات التطبيع معها خلال أشهر.

وقال كوهين في حديث لموقع Ynet الإعلامي الإسرائيلي، يوم الأربعاء: "بالطبع نتوقع التوقيع على مزيد من الاتفاقات مع السعودية وسلطنة عمان وموريتانيا والنيجر خلال الأشهر القادمة".

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وأضاف أن "تقارب قطر مع السعودية أيضا يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل".

وكان إيلي كوهين قد تحدث في تصريحات صحفية سابقة أنه يتوقع اتفاقات التطبيع مع 6 أو 7 دول عربية ومسلمة في وقت لاحق، وذلك بعد عقد مثل هذه الاتفاقات مع كل من المغرب والسودان والإمارات والبحرين في الفترة الأخيرة.

المصدر: Ynet