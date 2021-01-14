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وزير الاستخبارات الإسرائيلي: تقارب قطر مع السعودية يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل

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وزير الاستخبارات الإسرائيلي: تقارب قطر مع السعودية يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل
Reuters Ronen Zvulun
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اعتبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن التقارب بين قطر والسعودية يزيد من الفرص للتطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك 4 دول سيتم توقيع اتفاقات التطبيع معها خلال أشهر.

وقال كوهين في حديث لموقع Ynet الإعلامي الإسرائيلي، يوم الأربعاء: "بالطبع نتوقع التوقيع على مزيد من الاتفاقات مع السعودية وسلطنة عمان وموريتانيا والنيجر خلال الأشهر القادمة".

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وأضاف أن "تقارب قطر مع السعودية أيضا يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل".

وكان إيلي كوهين قد تحدث في تصريحات صحفية سابقة أنه يتوقع اتفاقات التطبيع مع 6 أو 7 دول عربية ومسلمة في وقت لاحق، وذلك بعد عقد مثل هذه الاتفاقات مع كل من المغرب والسودان والإمارات والبحرين في الفترة الأخيرة.

المصدر: Ynet

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