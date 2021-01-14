بولندا تعتزم جعل الرقابة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي غير قانونية

أعلن مسؤول بولندي أن بلاده تعمل على إعداد قانون يجرم الرقابة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ويجعلها غير قانونية.

وقال المسؤول في وزارة العدل البولندية سيباستيان كاليتا، إن "قرار فيسبوك بإزالة حساب الرئيس الأمريكي دونالد كان نفاقا ودوافعه سياسية ويرقى إلى مستوى الرقابة"، مبينا أن "مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل سيجعل من غير القانوني لشركات التواصل الاجتماعي إزالة المشاركات التي لا تخالف القانون البولندي".

وأكد أن "إزالة المحتوى القانوني من شأنه أن ينتهك القانون بشكل مباشر ويجب احترام ذلك من قبل المنصات التي تعمل في بولندا".

بدوره، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي: "لا ينبغي للخوارزميات أو مالكي الشركات العملاقة أن يقرروا أي وجهات النظر صحيحة وأيها ليست كذلك.. لا يمكن أن تكون هناك موافقة على الرقابة".

واعتبر أن "الرقابة على حرية التعبير، التي هي مجال الأنظمة الشمولية والسلطوية، تعود الآن في شكل آلية تجارية جديدة لمحاربة أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف".

المصدر: "الغارديان"