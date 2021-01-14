بايدن يدعو "الشيوخ" لتمرير أولويات إدارته بالتوازي مع محاكمة ترامب

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مجلس الشيوخ للمصادقة على التعيينات التي أجراها والقرارات التي يعتزم اتخاذها، وذلك بالتوازي مع إجراءات محاكمة دونالد ترامب المنتهية ولايته.

وفي أول تعليق له على القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد عزله، قال بايدن في بيان له ليلة الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية الخانقة وتحتاج لأن يقر مجلس الشيوخ سريعا التعيينات في الإدارة الجديدة حتى تتمكن من التصدي لهذه التحديات بعد توليه منصبه في 20 يناير.

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وقال الرئيس المنتخب في بيانه: "آمل أن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة تمكنها من أن تتعامل في آن معا مع مسؤولياتها الدستورية بشأن إجراء العزل ومع الشؤون العاجلة الأخرى لهذه الأمة".

وتهدد محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بإعاقة عمل إدارة بايدن والإجراءات التشريعية التي يعتزم الديمقراطيون إقرارها في مستهل ولايته، ذلك أن مجلس الشيوخ لا يمكنه دستوريا، حال انعقاده كهيئة محكمة، أن يقوم بأي عمل آخر قبل انتهاء هذه المحاكمة.

وأكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن عملية مساءلة ترامب، لن تكتمل قبل تنصيب بايدن.

وفي بيانه ذكّر بايدن بأن أعمال العنف الدموية التي نفذها حشد من أنصار ترامب قبل أسبوع حين اقتحموا الكابيتول وعاثوا فيه خرابا هي "هجوم إجرامي مخطط له ومنسق نفذه متطرفون سياسيون وإرهابيون محليون حرضهم الرئيس ترامب على هذا العنف. ما حصل كان تمردا مسلحا ضد الولايات المتحدة. ويجب محاسبة المسؤولين عنه".

وبات دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال أمام مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجه إليه مجلس النواب الأربعاء تهمة "التحريض على التمرد" على خلفية أحداث الكابيتول في السادس من 6 يناير الحالي.

المصدر: أ ف ب