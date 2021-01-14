رويترز: مسؤول أممي رفيع سيدعو واشنطن للتراجع عن إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب

أفادت وكالة "رويترز" بأن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك سيدعو الولايات المتحدة للتراجع عن قرارها تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية تنظيما إرهابيا.

وقالت "رويترز" إنها اطلعت على نص مداخلة لوكوك أمام مجلس الأمن الدولي المقررة يوم الخميس 14 يناير.

إقرأ المزيد

وحسب "رويترز"، فإن لوكوك سيحذر من أن القرار الأمريكي قد يؤدي إلى "مجاعة على نطاق غير مسبوق منذ حوالي 40 عاما" في اليمن.

ومن المتوقع أيضا أن يقول لوكوك إن خطة الولايات المتحدة لإصدار إعفاءات من العقوبات للوكالات الإنسانية لن تسمح بتفادي المجاعة في اليمن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن يوم الأحد الماضي عزم واشنطن تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية "تنظيما إرهابيا أجنبيا".

المصدر: رويترز