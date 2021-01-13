زعيم الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي: قد يتم التصويت على منع ترامب من الترشح لولاية أخرى

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن المجلس قد يصوت على منع الرئيس الحالي دونالد ترامب من الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.

وقال شومر في تصريح: "إذا أدين الرئيس دونالد ترامب في محاكمة عزله بمجلس الشيوخ، فإنه سيتم إجراء تصويت منفصل على منعه من الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى".

وصوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة "التحريض على التمرد في أحداث الكونغرس".

وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.

وأصبح ترامب بالتالي أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب (الغرفة السفلى للكونغرس)، ترامب بـ"التحريض على التمرد"، عبر الخطاب الذي ألقاه يوم 6 يناير ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس.

المصدر: "رويترز" + RT