تركيا..173 وفاة و9554 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 173 وفاة و9554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 23325، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2355839.

من جهة أخرى، تلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، أول جرعة من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، إثر الموافقة على استخدامه "الطارئ" في البلاد.

وقال قوجة في تصريح إثر تلقيه الجرعة: "أعتقد أن الأيام المقبلة ستكون مشرقة".

وأكد ضرورة تلقي الجميع لقاح كورونا من أجل ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها، قائلا: "التطعيم هو أحد أهم طرق الوقاية من هذا المرض".

المصدر: "الأناضول"