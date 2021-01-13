ردود أفعال واسعة في السعودية بعد إقرار الحكومة تعديل نظام مكافحة التحرش

أثار قرار الحكومة السعودية إجراء تعديل في قانون التحرش ينص على التشهير بأسماء المدانين في هذه الجريمة ردود أفعال واسعة في البلاد.

وأفادت وكالة "واس" الرسمية، أمس الثلاثاء، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

قرارات #مجلس_الوزراء، منها إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من #نظام_مكافحة_جريمة_التحرش، وتعديل قانون ( نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.#واسpic.twitter.com/nGOd45npPp — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 12, 2021

يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في #نظام_مكافحه_جريمه_التحرش النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.#السعوديةpic.twitter.com/zjcOkgLWCd — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) January 13, 2021

وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وعقب إصدار التعديل، تداول الآلاف من مستخدمي تطبيق "تويتر" في المملكة هاشتاغ "نظام مكافحة جريمة التحرش"، ليصعد بسرعة كبيرة إلى قمة "الأكثر تداولا" في السعودية.

​ورحب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل بهذا التعديل معتبرين أنه خطوة قوية للقضاء على ظاهرة التحرش.

#نظام_مكافحة_جريمة_التحرش

واجمل خبر هذا المساء

التشهير بالمتحرش في اكثر من صحيفة وعلى حسابه

يعني فوق العقاب والفضيحة خسارة

مااجمل شعور تحقيق ماكنت تطالب به

يشبه ملامسة غيمة

بنات استمروا هنا#اسقاط_بقايا_الولايه290

وقريبا جدا جميعنا سنلتقي بالغيوم

فقط لاتفقدن الامل

ولاتتوقفن pic.twitter.com/dGfNCyqnlW — همسة الغامدي ♀️ 1114🇸🇦 (@hamsa66h) January 12, 2021

ينبغي التنبيه إلى أن التشهير يحتاج إلى حكم قضائي قطعي أي لا يحق لأحد التشهير إلا بعد صدور حكم قضائي قطعي به#نظام_مكافحه_جريمه_التحرش#افاق_القانونية — عُبَد 🇸🇦⚖️ (@A_Aljaafari11) January 13, 2021

#التحرش

الموافقة على التشهير بالمتحرشين قرار في غاية الأهمية وسيكون مرحباً به من المجتمع ومع أنه خاص بالجنسين ستكون المرأة المستفيد الأكبر من القرار والمتحرش الذكوري سيعمل الف حساب للمسة والنظرة والهمسة

#نظام_مكافحة_جريمة_التحرشpic.twitter.com/g7slUO1OHp — ناصر الدعيجي (@nasser_ALduaiji) January 13, 2021

سعيد جدا جدا جدا بالتشهير بالمتحرشين الحين اقدر اقول بتموت كلمة الرجال ما يعيبه شي والتشهير بيصير للجنسين القليلين ادب مالهم مكان بيننا.#نظام_مكافحة_جريمة_التحرشpic.twitter.com/kKrmtq7liT — 🎡| 70 (@1M_Mooo) January 13, 2021

#نظام_مكافحه_جريمه_التحرش



كل بنت لازم تفهم تطبيق القانون :

- اثبتي التحرش

- قدمي بلاغ

- انتظري حكم القاضي والمحكمه



لا تستعجلين و تنشرين المقطع او الصوره قبل اصدار الحكم عشان لا ينقلب الموضوع عليك وتخسرين القضيه — بيسو المنطقيه (@v7_oeo) January 12, 2021

المصدر: "واس" + وكالات + "تويتر"