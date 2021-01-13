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زعيم الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي: ترامب يتحمل مسؤولية اقتحام الكابيتول

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زعيم الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي: ترامب يتحمل مسؤولية اقتحام الكابيتول
Reuters
زعيم الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي
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حمل كيفين مكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب "مسؤولية اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مناصريه"، في السادس من يناير الحالي.

وقال مكارثي: "الرئيس (ترامب) يتحمل مسؤولية الهجوم على الكونغرس من قبل مثيري الشغب".

وأضاف: "كان عليه أن يدين ما جرى عندما رآه على الفور".

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مجلس النواب الأمريكي يصوت لمصلحة المضي قدما في مناقشة عزل ترامب
مجلس النواب الأمريكي يصوت لمصلحة المضي قدما في مناقشة عزل ترامب

وصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، لمصلحة المضي قدما في مناقشة التشريع الخاص بعملية عزل ترامب، على خلفية اقتحام مجموعة من أنصاره مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

المصدر: "رويترز" + RT

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