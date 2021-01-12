زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان
أفادت الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل، ليل الأربعاء، بأن زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب اليونان.
وذكرت الهيئة أنها سجلت زلزالا بقوة 5.2 درجة وقع على بعد 49 كيلومترا من شمال غرب مدينة باتراس اليونانية التي يقطنها 168 ألف شخص.
وأضافت أن مركز الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات، بينما تم رصد هزات أرضية أضعف في المنطقة نفسها.
M5.2 #earthquake (#σεισμός) strikes 49 km NW of #Pátra (#Greece) 6 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/GDqhnsIEZq— EMSC (@LastQuake) January 12, 2021
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الزلزال هو الخامس الذي يقع في اليونان خلال الأيام الـ5 الأخيرة.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع إصابات وأضرار مادية جراء الزلزال.
المصدر: RT + وكالات