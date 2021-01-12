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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان

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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان
wikipedia/ Guillaume Piolle
مدينة باتراس اليونانية.
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أفادت الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل، ليل الأربعاء، بأن زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب اليونان.

وذكرت الهيئة أنها سجلت زلزالا بقوة 5.2 درجة وقع على بعد 49 كيلومترا من شمال غرب مدينة باتراس اليونانية التي يقطنها 168 ألف شخص.

وأضافت أن مركز الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات، بينما تم رصد هزات أرضية أضعف في المنطقة نفسها.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الزلزال هو الخامس الذي يقع في اليونان خلال الأيام الـ5 الأخيرة.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع إصابات وأضرار مادية جراء الزلزال.

المصدر: RT + وكالات

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