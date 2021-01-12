الولايات المتحدة.. تأجيل حكم إعدام بحق رجلين لحين شفائهما من كورونا

طلب قاض أمريكي من وزارة العدل تأجيل إعدام اثنين من القتلة المدانين، حتى 16 مارس على الأقل، من أجل السماح لهما بالتعافي من فيروس كورونا.

وكان من المقرر إعدام السجينين، كوري جونسون وداستن هيغز، يومي الخميس والجمعة في غرفة الإعدام في سجن في تير هوت بولاية إنديانا.

إلا أن تنفيذ حكم الإعدام قبل شفاء المحكومين من الفيروس يشكل انتهاكا للدستور الأمريكي الذي يحظر في التعديل الثامن تنفيذ عقوبة قاسية وغير عادية.

وهيغز مدان باختطاف وقتل ثلاث نساء في ولاية ماريلاند عام 1996، بينما جونسون مدان بقتل سبعة أشخاص في عام 1992.

المصدر: "رويترز" + "ذي صن"