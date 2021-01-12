الشرطة الألمانية تفكك أوسع موقع تسوق إلكتروني في العالم لبيع المخدرات والعملات المزورة

أعلنت النيابة العامة في مدينة كوبلنتس، بغرب ألمانيا، تفكيك أوسع موقع إلكتروني في العالم لبيع المخدرات وسرقة بيانات بطاقات الإئتمان وغيرها من النشاطات غير القانونية.

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وأضافت النيابة العامة في بيان أنه " تم إلقاء القبض على مشغل الموقع الذي عرف عنه المحققون بأنه أوسع موقع للبيع في العالم، وهو أسترالي عمره 34 عاما، على الحدود الألمانية الدنماركية، ووضع قيد الاعتقال الاحتياطي".

#عاجل: الشرطة الألمانية تفكك "أوسع" موقع تسوق إلكتروني في العالم على شبكة "الإنترنت المظلم" (النيابة العامة)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) January 12, 2021

وأجرت النيابة تحقيقاتها على مدى أشهر بمشاركة عناصر شرطة من عدة دول، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك ومولدافيا وأوكرانيا. وبحسب النيابة فإن المنصة فككت يوم الاثنين بعد توقيف الخوادم.

وأشارت النيابة "إلى أن موقع "دارك ماركت" كان بدون أي شك أكبر سوق في العالم على دارك ويب، مع حوالي 500 ألف مستخدم وأكثر من 2400 بائع".

وتابعت "أن 320 ألف صفقة تمت في هذا الموقع على الأقل، عبر العملات الرقمية بتكوين ومونيرو، بقيمة إجمالية يمكن أن تصل الى 140 مليون يورو".

وأوضحت النيابة "أن المنصة كانت تستخدم بشكل خاص لبيع المخدرات، بالإضافة إلى عملات مزورة، وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة أو مزورة، وبطاقات هواتف نقالة لا تُعرف عن المستخدم، أو حتى فيروسات معلوماتية".

وقالت النيابة "إن ما تم ضبطه يفترض أن يتيح من الآن وصاعدا فتح تحقيقات جديدة بحق الذين أعادوا بيع تلك البضائع وزبائن ووسطاء".

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية+ dailymail