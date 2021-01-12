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الخارجية الهندية: الثقة مع الصين تراجعت بشدة بعد الاشتباك الحدودي في الصيف الماضي

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الخارجية الهندية: الثقة مع الصين تراجعت بشدة بعد الاشتباك الحدودي في الصيف الماضي
Reuters Danish Ismail
جندي هندي يقف على نقطة تفتيش على الحدود الهندية الصينية
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رأى وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، أن "الثقة مع الصين تراجعت بشدة، بعد الاشتباك الحدودي في الصيف الماضي، الذي أسفر عن أول خسائر في الأرواح منذ نحو 45 عاما".

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وقال جايشانكار معربا عن "انزعاجه الشديد": "بعد 45 عاما، حصلت لدينا بالفعل إراقة دماء على الحدود، وكان لذلك تأثير كبير على الرأي العام والسياسي"، مشيرا إلى أن "ثقة الهند تأثرت حقا بالصين وعلاقة البلدين".

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن القوات الصينية والهندية "لا تزال عالقة في مواجهة عند الحدود المتنازع عليها بشدة بغرب الهيمالايا، وأن هذه هي الأزمة الأخطر بين الجارتين النوويتين، منذ عقود".

المصدر: "رويترز"

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