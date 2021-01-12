المكسيك تتوصل إلى اتفاق أولي بشراء نحو 24 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

قال مسؤول صحة مكسيكي خلال زيارة للأرجنتين، إن الحكومة المكسيكية توصلت إلى اتفاق أولي بشأن شراء ما يصل لـ24 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبيز جاتيل، خلال زيارة للأرجنتين، (حيث سيتم تنظيم إنتاج لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك V" فيها)، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "التقينا بالمسؤولين الروس بخصوص اللقاح، وتوصلنا إلى بعض الاتفاقات الأولية التي من المحتمل أن تمنح الحكومة المكسيكية الفرصة لتلقي اللقاحات، بموجب براءة اختراع من معهد غاماليا الروسي.. نعتقد أنه يمكننا استخدام ما يصل إلى 24 مليون جرعة من هذا اللقاح لتطعيم 12 مليون شخص، حيث أن خطة التطعيم بـ "Sputnik V" تنص على استخدام جرعتين من هذا المنتج البيولوجي".

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وأشار المسؤول المكسيكي إلى أنه وخلال الزيارة إلى الأرجنتين، تمكن الجانب المكسيكي من الحصول على أجوبة عن جميع التساؤلات حول سلامة وفعالية اللقاح الروسي، وتمت إزالة مخاوف عدد من المؤسسات الطبية بسبب نقص المعلومات الواردة من جهات اتصال رسمية مباشرة.

ومن المقرر إطلاق انتاج لقاح فيروس كورونا "Sputnik V" الروسي في الأرجنتين في الربع الثاني من العام القادم. وبحسب تصريحات كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: "هناك عدد من شركات الأدوية القوية جدا في الأرجنتين التي يمكنها إنتاج هذا اللقاح".

المصدر: نوفوستي