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البنتاغون يواصل سحب القوات من أفغانستان رغم قانون يحظر خفض المزيد من الجنود

أخبار العالم

البنتاغون يواصل سحب القوات من أفغانستان رغم قانون يحظر خفض المزيد من الجنود
Reuters mn/MDP
جنود أمريكيون في أفغانستان
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نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي لم يوقف سحب قواته من أفغانستان رغم صدور قانون جديد يحظر إجراء مزيد من التخفيضات دون إعلام الكونغرس.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في الوقت الحالي، لم يتم إصدار أوامر جديدة تؤثر على مواصلة سحب القوات... ومن المتوقع أن يصل الخفض إلى 2500 جندي بحلول 15 يناير 2021".

وقال أحد أعضاء الكونغرس لـ"رويترز": "إذا استمروا في الخفض، فسيكون ذلك انتهاكا للقانون".

ومن المرجح أن يثير إجراء البنتاغون غضب المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين المعارضين لمزيد من تخفيضات القوات، في ظل تجدد المخاوف بشأن ازدراء إدارة ترامب المنتهية ولايتها للكونغرس.

المصدر: "رويترز"

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